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В Омском автотранспортном колледже студенты заметили тараканов в буфете

Роспотребнадзор проводит проверку после сообщений о тараканах в буфете Омского автотранспортного колледжа.

Источник: Комсомольская правда

Управление Роспотребнадзора по Омской области начало проверку в связи с сообщениями о нарушении санитарных норм в буфете Омского автотранспортного колледжа.

Информация о тараканах в буфете была опубликована в паблике «О чем говорят в Омске». Как отметили в ведомстве, в колледже будет проведена проверка. В случае подтверждения нарушений санитарного законодательства, на собственника буфета будет наложен штраф. В таких случаях точка общепита может быть закрыта до устранения всех нарушений.

Роспотребнадзор призывает граждан сообщать о любых признаках нарушений санитарных норм, чтобы своевременно принять меры и защитить здоровье населения.