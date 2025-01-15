В Омском автотранспортном колледже студенты заметили тараканов в буфете

Информация о тараканах в буфете была опубликована в паблике «О чем говорят в Омске». Как отметили в ведомстве, в колледже будет проведена проверка. В случае подтверждения нарушений санитарного законодательства, на собственника буфета будет наложен штраф. В таких случаях точка общепита может быть закрыта до устранения всех нарушений.