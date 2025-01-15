Собянин призвал москвичей сдать новогодние деревья на экологичную переработку

Уже 10 лет после новогодних праздников в Москве проходит акция по сбору и переработке хвойных деревьев — «Елочный круговорот». В прошлом году москвичи сдали на переработку около 38 тысяч елей, сосен и пихт. А всего за 10 лет — примерно 220 тысяч деревьев. Об этом сообщил в своем блоге Сергей Собянин.
Переработанные в щепу ели, пихты, сосны и другие хвойные деревья возвращаются обратно в природу. Их используют как удобрение, для компостирования и производства почвогрунтов, для отсыпки дорожек в природных парках и в качестве подстилки для животных в вольерных комплексах.
Помимо этого, щепу рассыпают под деревьями, чтобы задержать резкое стаивание снега и тем самым предотвратить их преждевременное пробуждение во время оттепелей.
Весной и летом такой способ укрытия почвы (мульчирование) помогает сохранить влагу. После разложения щепа обогатит грунт питательными веществами.
В первый год акции работал всего один пункт по сбору елок. В этом году с 2 января по 3 марта круглосуточно открыты 165 пунктов приема по всему городу. Выбрать ближайший к дому можно на карте «Экоточки Москвы».
Деревья можно принести в любое удобное время, предварительно сняв с них украшения и мишуру. Это очень важно, потому что попадание пластика и стекла в щепу опасно для зверей и птиц.
«С каждым годом все больше москвичей стремятся ответственно и грамотно утилизировать новогодние деревья. Спасибо, друзья, за бережное отношение к московской экосистеме и интерес к очень важной просветительской акции. Призываю вас присоединиться к ней и в этом году», — подытожил Сергей Собянин.