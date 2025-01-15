Собянин призвал москвичей сдать новогодние деревья на экологичную переработку

Уже 10 лет после новогодних праздников в Москве проходит акция по сбору и переработке хвойных деревьев — «Елочный круговорот». В прошлом году москвичи сдали на переработку около 38 тысяч елей, сосен и пихт. А всего за 10 лет — примерно 220 тысяч деревьев. Об этом сообщил в своем блоге Сергей Собянин.