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На время ремонта судна между Рейнеке и Попова во Владивостоке запустили аэробот

Организовано временное расписание рейсов.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке из-за поломки судна, используемого для транспортировки жителей, краевые спасатели обеспечат регулярное сообщение между островами Рейнеке и Попова. Об этом рассказали в Государственном казённом учреждении Приморского края по пожарной безопасности и краевом министерстве ГОЧС, сообщает ИА PrimaMedia.

Перевозки будут осуществляться на аэроботе «Север» до завершения ремонта судна.

Расписание рейсов:

Попова → Рейнеке: отправление в 10.30, прибытие в 10.50; отправление в 13.30, прибытие в 13.50. Рейнеке → Попова: отправление в 11.10, прибытие в 11.30; отправление в 14.10, прибытие в 14.30.

Отмечается, что для получения дополнительной информации или помощи жители могут обратиться в местные органы власти.