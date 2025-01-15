На время ремонта судна между Рейнеке и Попова во Владивостоке запустили аэробот

Во Владивостоке из-за поломки судна, используемого для транспортировки жителей, краевые спасатели обеспечат регулярное сообщение между островами Рейнеке и Попова. Об этом рассказали в Государственном казённом учреждении Приморского края по пожарной безопасности и краевом министерстве ГОЧС, сообщает ИА PrimaMedia.