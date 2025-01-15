В РЭУ им. Плеханова создали бактерицидную и биоразлагаемую упаковку

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Специалисты РЭУ им. Г. В. Плеханова разработали новый упаковочный материал с двумя противоположными, но полезными свойствами, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ. Упаковка сначала охраняет продукты от микробов, а потом сама разлагается под их действием.