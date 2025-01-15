В РЭУ им. Плеханова создали бактерицидную и биоразлагаемую упаковку

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Специалисты РЭУ им. Г. В. Плеханова разработали новый упаковочный материал с двумя противоположными, но полезными свойствами, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ. Упаковка сначала охраняет продукты от микробов, а потом сама разлагается под их действием.
«Ученым удалось наделить материал, казалось бы, несовместимыми свойствами — антибактериальный эффект для полимерной пленки необходим для увеличения срока годности упакованного пищевого продукта, однако по истечении срока годности такая упаковка должна быстро разлагаться под воздействием микроорганизмов, находясь в условиях промышленного компоста», — отметили в пресс-службе.
Изделие, обладающие двойным эффектом, возможно получить путем добавления антибактериальной добавки, которая расходуется в первый период эксплуатации упаковки, и биоразлагаемого наполнителя, ускоряющего ее разложение впоследствии. В качестве такого наполнителя ученые использовали термопластичный крахмал, в качестве антибактериальной добавки — оксид меди.
Проведенные исследования подтвердили эффективность выбранных компонентов: на первом этапе материал обладает ярко выраженным антибактериальным эффектом, но впоследствии, будучи погруженным во влажную почвенную среду, быстро разлагается до углекислого газа и воды без ущерба окружающей среде. Скорость разложения можно установить изначально, выбрав один из полимерных материалов: поликапролактон — для ускорения процесса и полилактид — для замедления.
Исследование проведено коллективом научной лаборатории «Перспективные композиционные материалы и технологии» под руководством Елены Масталыгиной.