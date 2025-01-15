В Башкирии на расчистку дорог вышло более 1000 единиц техники.

В Башкирии на расчистку федеральных и региональных трасс, дорог местного значения за прошедшие сутки вышло 1041 единица спецтехники. Работа ведется в круглосуточном режиме, отметили в минтрансе республики. Так, на федеральных дорогах было задействовано 245 единиц техники, на региональных — 542, в Уфе — 254.
Для обработки дорог от возможного образования гололедицы использовали порядка 3 тысяч тонн специальных материалов.
Телефоны диспетчерских служб:
- ФКУ Упрдор «Приуралье»: 8 (347)286−07−18 или
+7 (917) 046−79−53.
- ГКУ УДХ РБ: 8 (347)224−72−99 или
+7 (927) 955−11−00.
- АО «Башкиравтодор»:
8 (347) 262−52−00или +7 (927) 950−59−59.
- ГКУ РБ ЦОДД: 8 (347)222−20−25 или +7 (927)935−62−66.