В Башкирии на расчистку дорог вышло более 1000 единиц техники.

В Башкирии на расчистку федеральных и региональных трасс, дорог местного значения за прошедшие сутки вышло 1041 единица спецтехники. Работа ведется в круглосуточном режиме, отметили в минтрансе республики. Так, на федеральных дорогах было задействовано 245 единиц техники, на региональных — 542, в Уфе — 254.