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В Башкирии на расчистку дорог вышло более 1000 единиц техники

В Башкирии на расчистку дорог вышло более 1000 единиц техники.

Источник: пресс-служба минтранса РБ

В Башкирии на расчистку федеральных и региональных трасс, дорог местного значения за прошедшие сутки вышло 1041 единица спецтехники. Работа ведется в круглосуточном режиме, отметили в минтрансе республики. Так, на федеральных дорогах было задействовано 245 единиц техники, на региональных — 542, в Уфе — 254.

Для обработки дорог от возможного образования гололедицы использовали порядка 3 тысяч тонн специальных материалов.

Телефоны диспетчерских служб:

  • ФКУ Упрдор «Приуралье»: 8 (347)286−07−18 или +7 (917) 046−79−53.
  • ГКУ УДХ РБ: 8 (347)224−72−99 или +7 (927) 955−11−00.
  • АО «Башкиравтодор»: 8 (347) 262−52−00 или +7 (927) 950−59−59.
  • ГКУ РБ ЦОДД: 8 (347)222−20−25 или +7 (927)935−62−66.

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