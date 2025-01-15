В Ростове на Тоннельной запретят стоянку и остановку

Информацию об этом опубликовал департамент автодорог и организации дорожного движения.
Ограничения будут распространяться на обе стороны улицы, от переулка Ферганский до улицы Профинтерна. В местах установки знаков, предупреждающих о возможной эвакуации автомобилей, появятся специальные таблички.
Эти меры направлены на улучшение пропускной способности дороги и обеспечение более свободного движения транспорта.
Напомним, что с 16 января по 22 февраля проезд по улице Журавлёва будет закрыт. Ограничения будут действовать на участке от улицы Красноармейской до улицы Восточной.