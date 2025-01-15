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В Ростове на Тоннельной запретят стоянку и остановку

С 8 февраля в Ростове-на-Дону вводится запрет на остановку и парковку транспортных средств на улице Тоннельной.

Информацию об этом опубликовал департамент автодорог и организации дорожного движения.

Ограничения будут распространяться на обе стороны улицы, от переулка Ферганский до улицы Профинтерна. В местах установки знаков, предупреждающих о возможной эвакуации автомобилей, появятся специальные таблички.

Эти меры направлены на улучшение пропускной способности дороги и обеспечение более свободного движения транспорта.

Напомним, что с 16 января по 22 февраля проезд по улице Журавлёва будет закрыт. Ограничения будут действовать на участке от улицы Красноармейской до улицы Восточной.