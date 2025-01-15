СК заинтересовался закрытием единственной школы в уральском селе

Ранее сообщалось, что в селе Беляковское Талицкого района свою работу приостановила единственная школа, из-за чего 15 учеников не могут посещать учебное заведение. Как оказалось, уроки были отменены еще с 18 декабря 2024 года, а детям предложили ездить на занятия в школу в деревне Мохирево, что в 10 км от дома. Несмотря на то, что был выделен специальный автобус, родители отказались отпускать детей в соседнюю деревню. Свою проверку организовала прокуратура.