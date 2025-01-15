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Российский производитель отреагировал на запрет печенья «Картошка» в Беларуси

Производитель отреагировал на запрет продажи российского печенья «Картошка» в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Российский производитель отреагировал на запрет печенья «Картошка» в Беларуси, пишет ТАСС.

Ранее российское сдобное печенья «Картошка», выпущенное Челябинской фабрикой «Колос», попало под запрет продажи в Беларуси из-за превышения консервантов в составе. Производитель отметил, что был проинформирован белорусской стороной о сложившейся ситуации и принял решение приостановить выпуск и продажу печенья «Картошка». Кроме того, на производстве проводится проверка до выяснения всех обстоятельств.

Ранее популярные сказки Пушкина попали под запрет продажи в Беларуси.

Кроме того, под запретом оказался белорусский стиральный порошок.

Тем временем овощи и фрукты больше всего подорожали за месяц в Минске — на 16,4% и 3%.