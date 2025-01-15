Российский производитель отреагировал на запрет печенья «Картошка» в Беларуси

Ранее российское сдобное печенья «Картошка», выпущенное Челябинской фабрикой «Колос», попало под запрет продажи в Беларуси из-за превышения консервантов в составе. Производитель отметил, что был проинформирован белорусской стороной о сложившейся ситуации и принял решение приостановить выпуск и продажу печенья «Картошка». Кроме того, на производстве проводится проверка до выяснения всех обстоятельств.