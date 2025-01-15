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Омск примет крупнейшие соревнования по каратэ

Турнир станет первым крупным соревнованием по каратэ в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

С 24 по 26 января в Омске пройдет Всероссийский турнир по каратэ (WKF) «Кубок Прииртышья».

На соревнованиях соберутся более 1500 спортсменов из разных регионов России, от Калининграда до Сахалина. Участники выступят в пяти возрастных категориях в дисциплинах «ката» и «кумитэ».

Соревнования помогут спортсменам выполнить разрядные нормативы и побороться за звание «Мастер спорта России». Официальное открытие состоится 25 января в 17:00. Соревнования будут проходить с 9:00 до окончания в Омском велотреке (ул. Вавилова, 45/1).

Организаторами турнира выступают Федерация каратэ России, Министерство спорта Омской области и Омский союз каратэ.