Омск примет крупнейшие соревнования по каратэ

С 24 по 26 января в Омске пройдет Всероссийский турнир по каратэ (WKF) «Кубок Прииртышья».
На соревнованиях соберутся более 1500 спортсменов из разных регионов России, от Калининграда до Сахалина. Участники выступят в пяти возрастных категориях в дисциплинах «ката» и «кумитэ».
Соревнования помогут спортсменам выполнить разрядные нормативы и побороться за звание «Мастер спорта России». Официальное открытие состоится 25 января в 17:00. Соревнования будут проходить с 9:00 до окончания в Омском велотреке (ул. Вавилова, 45/1).
Организаторами турнира выступают Федерация каратэ России, Министерство спорта Омской области и Омский союз каратэ.