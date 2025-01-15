Белорусская теннисистка Арина Соболенко заявила, что приближается к завершению карьеры

Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко в интервью изданию Tennis World USA заявила, что приближается к завершению карьеры.
Теннисистка отметила, что сейчас не так много бегает.
— Мне нужно спасти бедра, спину. Мне 26, в этом году — 27 лет. О, боже, 27 в этом году!
Соболенко напомнила, что играла показательный матч с россиянкой Миррой Андреевой, которая на девять лет старше ее.
— Будучи профессиональным спортсменом, я очень близка к завершению карьеры. Можете ли вы в это поверить? Люди выходят на пенсию в 30 лет, — заявила первая ракетка мира.
Также в интервью теннисистка сказала, что хочет родить ребенка до 35 лет.
Тем временем Соболенко вышла в третий круг Australian Open, обыграв испанку Манейро.
Ранее теннисистка станцевала на Australian Open по просьбе трибун: «Я станцую, только если трибуны присоединятся ко мне».
А еще Соболенко сказала, что была бы рада видеть флаг Беларуси на турнирах рядом со своим именем.