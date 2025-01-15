В Новосибирске разработали ПО для мониторинга сбоев в синхротроне СКИФ

НОВОСИБИРСК, 15 января. /ТАСС/. Ученые строящегося под Новосибирском синхротронной установки «Сибирский кольцевой источник фотонов» создали программное обеспечение для мониторинга и коррекции сбоев магнитной системы ускорительного комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе СКИФ.
«Молодые ученые ЦКП “СКИФ” и Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН разработали три метода и создали программы для измерения и коррекции ошибок магнитной системы в ускорительном комплексе ЦКП “СКИФ”. Эти методы позволят получить проектные параметры магнитной системы накопителя, благодаря чему будет достигнут требуемый эмиттанс (фазовый объем пучка) и получена необходимая яркость излучения», — говорится в сообщении.
В ускорительном комплексе СКИФ разгоняются пучки электронов. Для генерации излучения они должны пройти через магнитное поле поворотных магнитов или специальных устройств генерации.
Для того чтобы пучок был стабилен и соответствовал заявленным параметрам, все элементы по орбите кольца должны работать с высокой точностью. «Наблюдение за периодическим движением пучка электронов позволит определить и скорректировать возможные источники возмущения в процессе работы установки. В этом случае сам пучок является сверхточным измерительным инструментом, так как система измерения его положения позволит определять орбиту пучка с точностью около 100 нм», — цитирует пресс-служба замдиректора по научной работе СКИФ Павла Пиминова.
Программы, анализируя данные, получаемые с ускорителя, способны обнаружить возмущения в структуре, локализовать их положение, а затем компенсировать. Все три разработанные программы используют разные подходы к решению задачи коррекции магнитной системы для обеспечения качественной работы пользователей. Алгоритмы будут дополнять друг друга и служить независимыми методами диагностики магнитной системы. В перспективе возможно объединение алгоритмов в единый программный пакет для глобальной коррекции оптики ускорительного комплекса СКИФ.