В Новосибирске разработали ПО для мониторинга сбоев в синхротроне СКИФ

Для того чтобы пучок был стабилен и соответствовал заявленным параметрам, все элементы по орбите кольца должны работать с высокой точностью. «Наблюдение за периодическим движением пучка электронов позволит определить и скорректировать возможные источники возмущения в процессе работы установки. В этом случае сам пучок является сверхточным измерительным инструментом, так как система измерения его положения позволит определять орбиту пучка с точностью около 100 нм», — цитирует пресс-служба замдиректора по научной работе СКИФ Павла Пиминова.