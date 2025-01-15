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Синоптики обещают снег и морозы до −20 градусов в Омской области 16 января

Днем воздух прогреется максимум до −6 градусов.

Источник: Комсомольская правда

Завтра в Омской области вновь будет снежно и морозно. О том, какая будет погода в Омске 16 января 2025, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.

Температура воздуха в ночные часы будет в пределах −9…-14 градусов. При прояснении столбик термометра может опуститься до −20 градусов. Днем потеплеет до −6…-11 градусов. В течение суток на территории Омской области ожидаются осадки в виде снега. Ветер юго-западный со скоростью 6−11 м/с.

Синоптики предупреждают о гололедице и снежных заносах на дорогах региона.

В пятницу, 17 января, погода в Омске и области существенно не изменится. На территории региона в среднем похолодает на 2−3 градуса.