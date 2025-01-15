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В Ростове восстановили уличное освещение после вмешательства прокуратуры

В Ростове на улице Шаповалова восстановили уличное освещение.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону по иску прокуратуры восстановлено уличное освещение. Об этом сообщили в региональном ведомстве 14 января.

Согласно опубликованной информации, на улице Шаповалова частично не было электричества. Из-за этого жителям было проблематично добираться до нужных мест в темное время суток. Однако чиновники не спешили решать этот вопрос. Прокуратура провела проверку и направила иск в суд.

— Судом исковые требования удовлетворены. В настоящее время стационарное освещение улично-дорожной сети восстановлено, — говорится в сообщении ведомства.