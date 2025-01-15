Из-за аварии с двумя иномарками в Уфе получил травмы находившийся на тротуаре пешеход

Вчера вечером, 14 января, в Уфе случилось ДТП, в котором пострадал пешеход. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
Авария случилась на улице Российская. Mitsubishi Outlander, за рулем которой был 43-летний водитель, столкнулся с попутным Kia Cerato, после чего наехал на 44-летнего находившегося на тротуаре пешехода. В результате происшествия пострадавший получил различные травмы, он обратился в больницу, и после оказания медицинской помощи был отпущен.
По факту инцидента началось разбирательство.
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