Из-за аварии с двумя иномарками в Уфе получил травмы находившийся на тротуаре пешеход

Авария случилась на улице Российская. Mitsubishi Outlander, за рулем которой был 43-летний водитель, столкнулся с попутным Kia Cerato, после чего наехал на 44-летнего находившегося на тротуаре пешехода. В результате происшествия пострадавший получил различные травмы, он обратился в больницу, и после оказания медицинской помощи был отпущен.