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Из-за аварии с двумя иномарками в Уфе получил травмы находившийся на тротуаре пешеход

В Уфе в ДТП с Mitsubishi Outlander и Kia Cerato пострадал пешеход.

Источник: Комсомольская правда

Вчера вечером, 14 января, в Уфе случилось ДТП, в котором пострадал пешеход. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария случилась на улице Российская. Mitsubishi Outlander, за рулем которой был 43-летний водитель, столкнулся с попутным Kia Cerato, после чего наехал на 44-летнего находившегося на тротуаре пешехода. В результате происшествия пострадавший получил различные травмы, он обратился в больницу, и после оказания медицинской помощи был отпущен.

По факту инцидента началось разбирательство.

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