Хабаровчанин устроил погоню с перестрелкой в центре Владивостока и въехал в двери храма на площади

В центре Владивостока хабаровчанин устроил погоню, врезался в двери храма, расположенного на площади, а после был задержан сотрудниками ГАИ у памятника Элеоноре Прей. Прокуратура инициировала доследственную проверку по факту хулиганства, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного органа.
По предварительной версии, владелец автомобиля оставил Range Rover на прогрев на Русской, где его угнал мужчина 1987 года рождения. После этого он грубо нарушил общественный порядок: проехал по пешеходной зоне центральной площади, протаранил несколько автомобилей и пытался скрыться от сотрудников ГАИ. Его удалось задержать в районе дома Светланская, 41.
Установлено, что задержанный зарегистрирован по месту жительства в Хабаровске, но ранее проживал в Приморье. Прокуратура проводит доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). Привлечение мужчины к ответственности в соответствии с законом и результаты его медицинского освидетельствования также стоят на контроле в надзорном органе.
Напомним, жестким задержанием обернулась полицейская погоня в центре Владивостока. Изначально водитель внедорожника пытался въехать в двери церкви.