Хабаровчанин устроил погоню с перестрелкой в центре Владивостока и въехал в двери храма на площади

По предварительной версии, владелец автомобиля оставил Range Rover на прогрев на Русской, где его угнал мужчина 1987 года рождения. После этого он грубо нарушил общественный порядок: проехал по пешеходной зоне центральной площади, протаранил несколько автомобилей и пытался скрыться от сотрудников ГАИ. Его удалось задержать в районе дома Светланская, 41.