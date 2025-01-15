Память жертв Холокоста почтят в Казани

Международный день памяти жертв Холокоста был установлен ООН в 2005 году. Он отмечается 27 января — в день освобождения нацистского концентрационного лагеря «Освенцим» советскими войсками (в Германии с 1996 года 27 января отмечается День памяти жертв национал-социализма).