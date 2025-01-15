Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отделение нижегородского онкодиспансера временно закрылось на ремонт

Его перевели в Дзержинск.

Источник: Комсомольская правда

Шестое отделение колопроктологии нижегородского онкологического диспансера на Анкудиновском шоссе закрылось на ремонт 9 января. Об этом сообщили в самом учреждении.

Ранее нижегородцы пожаловались в соцсетях, что отделение закрылось навсегда, однако в самом онкоцентре поспешили опровергнуть эту информацию.

— Нам поступает большое количество сообщений о закрытии 2-го стационара. Хотим предупредить о том, что эта новость является фейковой, — сообщили в диспансере.

На время проведения ремонтных работ отделение будет располагаться в Дзержинском филиале областного онкодиспансера, который расположен в Дзержинске на улице Ватутина, 39.

Вместе с этим второй стационар нижегородского онкоцентра продолжает работать в штатном режиме.

медицина