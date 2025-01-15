Отделение нижегородского онкодиспансера временно закрылось на ремонт

Шестое отделение колопроктологии нижегородского онкологического диспансера на Анкудиновском шоссе закрылось на ремонт 9 января. Об этом сообщили в самом учреждении.
Ранее нижегородцы пожаловались в соцсетях, что отделение закрылось навсегда, однако в самом онкоцентре поспешили опровергнуть эту информацию.
— Нам поступает большое количество сообщений о закрытии 2-го стационара. Хотим предупредить о том, что эта новость является фейковой, — сообщили в диспансере.
На время проведения ремонтных работ отделение будет располагаться в Дзержинском филиале областного онкодиспансера, который расположен в Дзержинске на улице Ватутина, 39.
Вместе с этим второй стационар нижегородского онкоцентра продолжает работать в штатном режиме.