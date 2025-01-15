В РФ научились определять резистентность штаммов туберкулеза к антибиотикам

Такой метод позволяет в течение нескольких часов идентифицировать штаммы бактерий туберкулеза на антибиотикорезистентность, при этом на его основе можно создать портативный прибор. В дальнейшем ученым необходимо набрать статистику и собрать большой набор экспериментального материала, так как клеточные стенки имеют многослойную структуру и обладают множеством связей между собой. Расчеты провели специалисты Северо-Западного центра математических исследований имени Софьи Ковалевской, созданного БФУ им. И. Канта совместно с Псковским государственным университетом в 2021 году. Результаты исследования опубликованы в авторитетном научном журнале Journal of Molecular Structure.