В РФ научились определять резистентность штаммов туберкулеза к антибиотикам

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Сотрудники Балтийского федерального университета (БФУ) им. Иммануила Канта из Калининграда смогли разработать методику расчета спектральных полос, которые помогут определять резистентность бактерий туберкулеза к антибиотикам. Об этом сообщили ТАСС в Минобрнауки РФ.
Предложенный метод использует ранее полученные данные экспериментальной спектроскопии комбинационного рассеяния света. Выяснилось, что клетки разных штаммов туберкулеза различной резистентности по-разному рассеивают свет. Такой подход применен к выбранным объектам в мире впервые.
«Ранее мы оценивали полученные спектры “на глаз” и вручную. Получали спектральную картину, анализировали ее. Поскольку спектр бактериальной клетки сложный, понять, что есть что, непросто. Благодаря разработанным подходам к спектральным полосам мы уже точнее можем сказать, какие изменения в клеточной стенке могут характеризовать клетки с разной лекарственной устойчивостью», — сказал заведующий лабораторией научно-образовательного математического центра им. Софьи Ковалевской Андрей Зюбин.
Такой метод позволяет в течение нескольких часов идентифицировать штаммы бактерий туберкулеза на антибиотикорезистентность, при этом на его основе можно создать портативный прибор. В дальнейшем ученым необходимо набрать статистику и собрать большой набор экспериментального материала, так как клеточные стенки имеют многослойную структуру и обладают множеством связей между собой. Расчеты провели специалисты Северо-Западного центра математических исследований имени Софьи Ковалевской, созданного БФУ им. И. Канта совместно с Псковским государственным университетом в 2021 году. Результаты исследования опубликованы в авторитетном научном журнале Journal of Molecular Structure.