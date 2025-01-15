На Дону на шесть лет осудили мужчину, по вине которого произошло смертельное ДТП

В Ростовской области осудили на шесть лет виновника смертельного ДТП. Об этом сообщили в прокуратуре региона 14 января.
Согласно опубликованной информации, 65-летний житель Мартыновского района в октябре 2023 года находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. В результате он не справился с управлением и сбил пешехода. От полученных травм женщина погибла на месте происшествия.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд приговорил его к шести годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении. Также на три года ему запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.