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На Дону на шесть лет осудили мужчину, по вине которого произошло смертельное ДТП

В Ростовской области суд вынес приговор виновнику смертельного ДТП в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области осудили на шесть лет виновника смертельного ДТП. Об этом сообщили в прокуратуре региона 14 января.

Согласно опубликованной информации, 65-летний житель Мартыновского района в октябре 2023 года находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. В результате он не справился с управлением и сбил пешехода. От полученных травм женщина погибла на месте происшествия.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд приговорил его к шести годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении. Также на три года ему запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.