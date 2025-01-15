Иностранцы больше не смогут работать курьерами в Воронежской области

Новый указ губернатора, запрещающий иностранным гражданам работу в определенных сферах, вступил в силу, соответствующий документ глава региона Александр Гусев подписал 28 декабря.
Под запретом оказалась работа в сферах образования, здравоохранения, ресурсообеспечения, а также курьерская деятельность. С более подробным списком профессий можно ознакомиться здесь.
Теперь у работодателей есть три месяца на то, чтобы уволить иностранцев с запрещенных должностей, в противном случае компаниям придется выплатить штрафы.