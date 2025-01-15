Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иностранцы больше не смогут работать курьерами в Воронежской области

Новый указ губернатора, запрещающий иностранным гражданам работу в определенных сферах, вступил в силу.

Источник: Аргументы и факты

Новый указ губернатора, запрещающий иностранным гражданам работу в определенных сферах, вступил в силу, соответствующий документ глава региона Александр Гусев подписал 28 декабря.

Под запретом оказалась работа в сферах образования, здравоохранения, ресурсообеспечения, а также курьерская деятельность. С более подробным списком профессий можно ознакомиться здесь.

Теперь у работодателей есть три месяца на то, чтобы уволить иностранцев с запрещенных должностей, в противном случае компаниям придется выплатить штрафы.

занятость