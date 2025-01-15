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Белоруска Арина Соболенко сказала, что хочет родить ребенка до 35 лет

Белорусская теннисистка Арина Соболенко сказала, что хочет родить ребенка до 35 лет.

Источник: Комсомольская правда

Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко в интервью изданию Tennis World USA сказала, что хочет родить ребенка до 35 лет.

Теннисистка призналась, что вопрос материнства является для нее сложным. Вместе с тем Соболенко заметила, что слишком долго ждать не хочет.

— Надеюсь, у меня будет семья. Я люблю детей, не хочу рожать первого ребенка в 35 лет… Я очень хочу родить ребенка, а затем вернуться, — заявила Соболенко.

Белоруска добавила, что очень хочет, чтобы ее ребенок смог увидеть, как усердно нужно работать в жизни, чтобы чего-то добиться.

Ранее Арина Соболенко заявила, что приближается к завершению карьеры.

Кроме того, Соболенко вышла в третий круг Australian Open, обыграв испанку Манейро.

Ранее теннисистка станцевала на Australian Open по просьбе трибун: «Я станцую, только если трибуны присоединятся ко мне».