Белоруска Арина Соболенко сказала, что хочет родить ребенка до 35 лет

Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко в интервью изданию Tennis World USA сказала, что хочет родить ребенка до 35 лет.
Теннисистка призналась, что вопрос материнства является для нее сложным. Вместе с тем Соболенко заметила, что слишком долго ждать не хочет.
— Надеюсь, у меня будет семья. Я люблю детей, не хочу рожать первого ребенка в 35 лет… Я очень хочу родить ребенка, а затем вернуться, — заявила Соболенко.
Белоруска добавила, что очень хочет, чтобы ее ребенок смог увидеть, как усердно нужно работать в жизни, чтобы чего-то добиться.
Ранее Арина Соболенко заявила, что приближается к завершению карьеры.
Кроме того, Соболенко вышла в третий круг Australian Open, обыграв испанку Манейро.
Ранее теннисистка станцевала на Australian Open по просьбе трибун: «Я станцую, только если трибуны присоединятся ко мне».