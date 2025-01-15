Более 20 школ искусств Свердловской области получат субсидии на оснащение

В Свердловской области в 2025 году 23 школы искусств получат субсидии на обновление материально-технической базы. На эти цели в рамках нового нацпроекта «Семья» из федерального и областного бюджетов направят более 85 миллионов рублей.
Учреждения культуры смогут приобрести новое оборудование и музыкальные инструменты, звуковую и световую аппаратуру, учебную и методическую литературу, уточнили в департаменте информполитики.
Сразу по 3,7 миллиона рублей на обновление получат учреждения в Арамиле, Среднеуральске, Полевском, Ивделе, Верхотурье, Тавде, Красноуральске и Красноуфимске.