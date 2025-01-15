Маршруты наземного транспорта в нескольких районах столицы изменятся с 18 января

«С 18 января улучшим маршруты наземного городского транспорта более чем в 40 районах Москвы и ближайшего Подмосковья. В Куркине и Троицке электробусы и автобусы станут подъезжать ближе к социальным объектам и быстрее довозить жителей до станций метро и Московских центральных диаметров (МЦД). Транспорт будет ходить регулярнее. Мы продолжаем развивать сеть маршрутов наземного транспорта столицы по поручению Сергея Собянина», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.