Маршруты наземного транспорта в нескольких районах столицы изменятся с 18 января

Маршруты наземного транспорта скорректируют в Куркине, Троицке и других районах Москвы с 18 января. Кроме того, откроется новый маршрут по территории ВДНХ. Теперь транспорт будет ходить без оттянутых разворотов, благодаря чему сократится время в пути.
«С 18 января улучшим маршруты наземного городского транспорта более чем в 40 районах Москвы и ближайшего Подмосковья. В Куркине и Троицке электробусы и автобусы станут подъезжать ближе к социальным объектам и быстрее довозить жителей до станций метро и Московских центральных диаметров (МЦД). Транспорт будет ходить регулярнее. Мы продолжаем развивать сеть маршрутов наземного транспорта столицы по поручению Сергея Собянина», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Изменения в Куркине
Вместо маршрута № 212 появится новый — № 324. Автобусы пойдут в обе стороны по улицам Юровской, Соловьиная Роща и Воротынской до станции метро «Планерная». Чтобы добраться до станции метро «Сходненская», необходимо будет воспользоваться автобусами № 199 и 368.
Вместо маршрута № 959 появится № 357. Он пройдет до метро «Планерная». Доехать до Митина можно будет на автобусе № 359.
Вместо автобусов № 268 заработает новый маршрут № 362. Транспорт будет ходить в обе стороны по всей Соколово-Мещерской улице.
Маршрут № 359 придет на смену маршруту № 268к. Автобусы проследуют до Митина вместо станции метро «Планерная» по улицам Соколово-Мещерской, Юровской, Соловьиная Роща, Родионовской, части Воротынской улицы в обе стороны и по Ландышевой улице и Куркинскому шоссе в сторону станции метро «Митино».
Кроме того, появится остановка по требованию для автобусов № 357 в сторону «Стокманна». Здесь же будут высаживать пассажиров автобусы № 986к.
Остановка «ТЦ “Мега”» для автобусов № 358 и 359 будет работать в обе стороны и получит новое название «Новокуркинское шоссе».
Остальных маршрутов в районе изменения не коснутся.
Изменения на ВДНХ
От станции метро «Ботанический сад» до станции Останкино третьего Московского центрального диаметра через территорию ВДНХ будет работать новый маршрут № 522. С его помощью посетителям и работникам выставочного центра будет удобнее добираться до станций метро, Московского центрального кольца и МЦД.
Автобусы № 533 пойдут по участку 2-го Лихоборского проезда. Остановку «Городская ферма» перенесут на кольцевую дорогу.
Изменения в ТиНАО (Калужское и Киевское шоссе, Троицк)
Экспрессы № 398, 433, 991, 521 заменят на Е131, Е132, Е151, Е152 соответственно. Автобусы Е132 после микрорайона В пойдут до Академической площади.
Автобусы № 526 и 875 получат номера 126 и 278 соответственно. После микрорайона В они пойдут по улице Профессора Летохова и Октябрьскому проспекту.
Маршруты № 304, 304к, 302, 1001 и 302 заменят на № 108, 158, 192, С117 и С118 соответственно.
Вместо маршрута № 301 заработает маршрут 168. Автобус пойдут по улице Профессора Летохова (вместо Академической площади) до микрорайона В.
Объединенный маршрут С187 заменит № 17 и 871. Автобусы будут заезжать в обе стороны к МФЦ Троицка, в жилой комплекс (ЖК) «Ватутинки парк», к центру московского долголетия и Троицкому городскому кладбищу.
Вместо маршрутов № 873 и 873к заработает новый — С973. Автобусы проследует через деревню Евсеево.
Маршрут № 159 продлят до деревни Кнутово. Пассажирам станет удобнее добираться до метро и социальных объектов.
Остальные маршруты в районах продолжат работать без изменений.
Изменения в Московском
Автобусы № 446 в сторону ЖК «Град Московский» пойдут через ЖК «Первый Московский».
Маршрут № 876 станет маршрутом С156. Автобусы поедут до станции «Филатов Луг» (вместо метро «Саларьево») в обе стороны через ЖК «Первый Московский». На остановке «Улица Бианки, дом 2» пассажирам рекомендуют пользоваться автобусами № 446. В Троицке транспорт будет ходить до микрорайона В с заездом в обе стороны к Академической площади.
Другие маршруты не изменятся.
Изменения на Рязановском шоссе
Автобусы № 902 после остановки «Фабрика имени 1 Мая» пойдут по Рязановскому шоссе до станции Силикатной МЦД-2. Таким образом, жителям новых жилых комплексов будет удобнее добираться до метро и МЦД.
Маршрут С986 отменяется, вместо него можно пользоваться автобусами № 902 и С962.
Остальные маршруты останутся прежними.
Изменения в Покровском-Стрешневе
Маршрут № 248 заменят на новый — С348. Автобусы проследует через Чкаловский бульвар, жителям новых домов будет удобнее добраться до станций метро и МЦД.
Кроме того, появятся новые остановки:
— для автобусов № 865 и 865к в Северном Тушине и Химках;
— для автобусов № 400 и 851 в Левобережном районе;
— для автобусов № 159 на дублере Калужского шоссе в сторону области (здесь же высаживают и забирают пассажиров автобусы № 101, 446, 504, 522, 577, 600, 600к, 804, 878, 882, 895, 895к, 982 и 1170).
Остановка «Летный отряд “Россия”» для автобусов № 889к и 911а будет работать в обе стороны.
Автобусы С161 будут заезжать в Шарапово, что позволит пассажирам удобнее добираться до жилых домов и нового промышленного парка «Сенькино».