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Маршруты наземного транспорта в нескольких районах столицы изменятся с 18 января

Транспорт будет ходить регулярнее, а остановки приблизят к социальным объектам, станциям метро и Московских центральных диаметров.

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Маршруты наземного транспорта скорректируют в Куркине, Троицке и других районах Москвы с 18 января. Кроме того, откроется новый маршрут по территории ВДНХ. Теперь транспорт будет ходить без оттянутых разворотов, благодаря чему сократится время в пути.

«С 18 января улучшим маршруты наземного городского транспорта более чем в 40 районах Москвы и ближайшего Подмосковья. В Куркине и Троицке электробусы и автобусы станут подъезжать ближе к социальным объектам и быстрее довозить жителей до станций метро и Московских центральных диаметров (МЦД). Транспорт будет ходить регулярнее. Мы продолжаем развивать сеть маршрутов наземного транспорта столицы по поручению Сергея Собянина», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Изменения в Куркине

Вместо маршрута № 212 появится новый — № 324. Автобусы пойдут в обе стороны по улицам Юровской, Соловьиная Роща и Воротынской до станции метро «Планерная». Чтобы добраться до станции метро «Сходненская», необходимо будет воспользоваться автобусами № 199 и 368.

Вместо маршрута № 959 появится № 357. Он пройдет до метро «Планерная». Доехать до Митина можно будет на автобусе № 359.

Вместо автобусов № 268 заработает новый маршрут № 362. Транспорт будет ходить в обе стороны по всей Соколово-Мещерской улице.

Маршрут № 359 придет на смену маршруту № 268к. Автобусы проследуют до Митина вместо станции метро «Планерная» по улицам Соколово-Мещерской, Юровской, Соловьиная Роща, Родионовской, части Воротынской улицы в обе стороны и по Ландышевой улице и Куркинскому шоссе в сторону станции метро «Митино».

Кроме того, появится остановка по требованию для автобусов № 357 в сторону «Стокманна». Здесь же будут высаживать пассажиров автобусы № 986к.

Остановка «ТЦ “Мега”» для автобусов № 358 и 359 будет работать в обе стороны и получит новое название «Новокуркинское шоссе».

Остальных маршрутов в районе изменения не коснутся.

Изменения на ВДНХ

От станции метро «Ботанический сад» до станции Останкино третьего Московского центрального диаметра через территорию ВДНХ будет работать новый маршрут № 522. С его помощью посетителям и работникам выставочного центра будет удобнее добираться до станций метро, Московского центрального кольца и МЦД.

Автобусы № 533 пойдут по участку 2-го Лихоборского проезда. Остановку «Городская ферма» перенесут на кольцевую дорогу.

Изменения в ТиНАО (Калужское и Киевское шоссе, Троицк)

Экспрессы № 398, 433, 991, 521 заменят на Е131, Е132, Е151, Е152 соответственно. Автобусы Е132 после микрорайона В пойдут до Академической площади.

Автобусы № 526 и 875 получат номера 126 и 278 соответственно. После микрорайона В они пойдут по улице Профессора Летохова и Октябрьскому проспекту.

Маршруты № 304, 304к, 302, 1001 и 302 заменят на № 108, 158, 192, С117 и С118 соответственно.

Вместо маршрута № 301 заработает маршрут 168. Автобус пойдут по улице Профессора Летохова (вместо Академической площади) до микрорайона В.

Объединенный маршрут С187 заменит № 17 и 871. Автобусы будут заезжать в обе стороны к МФЦ Троицка, в жилой комплекс (ЖК) «Ватутинки парк», к центру московского долголетия и Троицкому городскому кладбищу.

Вместо маршрутов № 873 и 873к заработает новый — С973. Автобусы проследует через деревню Евсеево.

Маршрут № 159 продлят до деревни Кнутово. Пассажирам станет удобнее добираться до метро и социальных объектов.

Остальные маршруты в районах продолжат работать без изменений.

Изменения в Московском

Автобусы № 446 в сторону ЖК «Град Московский» пойдут через ЖК «Первый Московский».

Маршрут № 876 станет маршрутом С156. Автобусы поедут до станции «Филатов Луг» (вместо метро «Саларьево») в обе стороны через ЖК «Первый Московский». На остановке «Улица Бианки, дом 2» пассажирам рекомендуют пользоваться автобусами № 446. В Троицке транспорт будет ходить до микрорайона В с заездом в обе стороны к Академической площади.

Другие маршруты не изменятся.

Изменения на Рязановском шоссе

Автобусы № 902 после остановки «Фабрика имени 1 Мая» пойдут по Рязановскому шоссе до станции Силикатной МЦД-2. Таким образом, жителям новых жилых комплексов будет удобнее добираться до метро и МЦД.

Маршрут С986 отменяется, вместо него можно пользоваться автобусами № 902 и С962.

Остальные маршруты останутся прежними.

Изменения в Покровском-Стрешневе

Маршрут № 248 заменят на новый — С348. Автобусы проследует через Чкаловский бульвар, жителям новых домов будет удобнее добраться до станций метро и МЦД.

Кроме того, появятся новые остановки:

— для автобусов № 865 и 865к в Северном Тушине и Химках;

— для автобусов № 400 и 851 в Левобережном районе;

— для автобусов № 159 на дублере Калужского шоссе в сторону области (здесь же высаживают и забирают пассажиров автобусы № 101, 446, 504, 522, 577, 600, 600к, 804, 878, 882, 895, 895к, 982 и 1170).

Остановка «Летный отряд “Россия”» для автобусов № 889к и 911а будет работать в обе стороны.

Автобусы С161 будут заезжать в Шарапово, что позволит пассажирам удобнее добираться до жилых домов и нового промышленного парка «Сенькино».