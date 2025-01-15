Опять без электричества целый день: Кто из жителей Кишинева в среду, 15 января, останется без света — публикуем адреса

Жители четырех районов Кишинёва останутся сегодня, 15 января, без электричества. О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.
Ботаника:
- Буребиста, 80, 82, 93 — с 08:50 до 16:40.
- Мунчешть, 799 — с 09:30 до 16:30.
- В. Кручий, 6 — с 10:00 до 17:00.
- Буюканы:
- Дж. Энеску, 5 — с 09:40 до 17:00.
- И. Пеливан, 30, 30/4, 30/5, 30/6, 32/1, 32/2, 32/3, 34/1, 36, 36/1, 40, 40/1, 40/3, В. Лупу, 56, 107J — с 09:50 до 17:00.
Центр:
- А. Матеевича, 53, 77A, 999, А. Крихан, 11−33, 12−14, 18−32, 38A, 38B, 42−44, Дымбулуй, 1−7, 2−6, Др. Виилор, 1, 2/4, Гиочеилор, 999, Тимиш, 3−19, 6−12, 12A, 16−34, 999, Университэций, 25 — с 10:30 до 17:00.
Рышкановка:
- А. Дога, 16, 30, 32, 32/2, 33A, 34, 34/1, 9999, T. Владимиреску, ¼, 2 — с 09:00 до 17:00.