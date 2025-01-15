Три катка вновь заработали в Нижнем Новгороде

Три городских катка вновь открылись в Нижнем Новгороде. Речь идет о ледовых площадках в Автозаводском парке, парке им. 1 Мая и на стадионе «Динамо». Об этом сообщают организаторы в соцсетях.
Каток в парке имени 1 Мая подготовили для массовых катаний с 15 января. Там также увеличили время сеансов катания.
В Автозаводском парке работать начал каток «Катушка» с 14 января.
Ледовая площадка на стадионе «Динамо» тоже готова к приему гостей с 14 января. Со слов организаторов, там еще остались «проблемные места», однако их огородили.
Напомним, что все три катка временно не работали из-за наступления оттепели в городе с 9 января. Однако свою работу продолжали ледовые площадки в парке «Швейцария» и у Нижегородской ярмарки, так как там имеется специальная система охлаждения, которая поддерживает лед в идеальном состоянии при температуре до +5 градусов.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что 78 катков и хоккейных коробок откроются этой зимой в Нижнем Новгороде.