Три катка вновь заработали в Нижнем Новгороде

Напомним, что все три катка временно не работали из-за наступления оттепели в городе с 9 января. Однако свою работу продолжали ледовые площадки в парке «Швейцария» и у Нижегородской ярмарки, так как там имеется специальная система охлаждения, которая поддерживает лед в идеальном состоянии при температуре до +5 градусов.