Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Совмин изменил правила пересечения границы Беларуси транспортными средствами

Совмин Беларуси изменил правила въезда транспорта через границу без очереди.

Источник: Комсомольская правда

Совмин Беларуси изменил правила въезда транспорта через границу без очереди. Это следует из постановления белорусского правительства № 899 от 5 декабря 2024 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.

В Государственном таможенном комитете пояснили, что были скорректированы категории транспортных средств, которые пропускают в первоочередном порядке через пункты пропуска, а также пункты упрощенного пропуска с системой электронной очереди.

В ведомстве обратили внимание на то, что в пункты пропуска без очереди не смогут въехать транспортные средства, к которым применено таможенное сопровождение по причине непредоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, других платежей, согласно Таможенному кодексу ЕАЭС.

Вместе с тем право внеочередного въезда в автодорожные пункты пропуска сохранится за теми транспортными средствами, к которым применено таможенное сопровождение по иным предусмотренным законодательством основаниям. В таможенном комитете уточнили, что реализация указанных изменений будет способствовать формированию справедливой очереди грузовых транспортных средств.

Тем временем Литва расторгла договор об избежании двойного налогообложения с Беларусью.

Ранее НЦЗПД сказал, что делать белорусам, если на телефон приходят SMS прошлого владельца номера.

Кстати, порядок отмены завещания изменен в Беларуси.