Совмин изменил правила пересечения границы Беларуси транспортными средствами

Совмин Беларуси изменил правила въезда транспорта через границу без очереди. Это следует из постановления белорусского правительства № 899 от 5 декабря 2024 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
В Государственном таможенном комитете пояснили, что были скорректированы категории транспортных средств, которые пропускают в первоочередном порядке через пункты пропуска, а также пункты упрощенного пропуска с системой электронной очереди.
В ведомстве обратили внимание на то, что в пункты пропуска без очереди не смогут въехать транспортные средства, к которым применено таможенное сопровождение по причине непредоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, других платежей, согласно Таможенному кодексу ЕАЭС.
Вместе с тем право внеочередного въезда в автодорожные пункты пропуска сохранится за теми транспортными средствами, к которым применено таможенное сопровождение по иным предусмотренным законодательством основаниям. В таможенном комитете уточнили, что реализация указанных изменений будет способствовать формированию справедливой очереди грузовых транспортных средств.
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