Совмин изменил правила пересечения границы Беларуси транспортными средствами

В ведомстве обратили внимание на то, что в пункты пропуска без очереди не смогут въехать транспортные средства, к которым применено таможенное сопровождение по причине непредоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, других платежей, согласно Таможенному кодексу ЕАЭС.