Приставы взыскали долг по зарплате в 3,7 млн рублей с черлакского МУПа

Приставы взыскали с черлакского МУП «Тепловодоснабжение» задолженность по зарплате в размере 3,73 млн рублей. Предприятие, которое обеспечивает подачу воды и отопления в доме местных жителей, едва не оставило сотрудников без заработной платы в канун Нового года, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Омской области.