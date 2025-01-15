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Приставы взыскали долг по зарплате в 3,7 млн рублей с черлакского МУПа

Черлакские коммунальщики не могли получить свою зарплату на протяжении месяца.
Источник: Комсомольская правда

Приставы взыскали с черлакского МУП «Тепловодоснабжение» задолженность по зарплате в размере 3,73 млн рублей. Предприятие, которое обеспечивает подачу воды и отопления в доме местных жителей, едва не оставило сотрудников без заработной платы в канун Нового года, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Омской области.

Ранее просидевшие месяц без зарплаты работники муниципального предприятия обратились в суд. Инстанция встала на их сторону.

После получения исполнительных листов черлакские приставы взыскали средства со счетов МУП «Тепловодоснабжение» в счет погашения задолженности. Благодаря этому все сотрудники организации получили полагающуюся им заработную плату.

Ранее мы сообщали, что руководство сельхозпредприятия в Омской области задолжало 115 работникам более 4 млн рублей.