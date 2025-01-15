Приставы взыскали долг по зарплате в 3,7 млн рублей с черлакского МУПа

Приставы взыскали с черлакского МУП «Тепловодоснабжение» задолженность по зарплате в размере 3,73 млн рублей. Предприятие, которое обеспечивает подачу воды и отопления в доме местных жителей, едва не оставило сотрудников без заработной платы в канун Нового года, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Омской области.
Ранее просидевшие месяц без зарплаты работники муниципального предприятия обратились в суд. Инстанция встала на их сторону.
После получения исполнительных листов черлакские приставы взыскали средства со счетов МУП «Тепловодоснабжение» в счет погашения задолженности. Благодаря этому все сотрудники организации получили полагающуюся им заработную плату.
Ранее мы сообщали, что руководство сельхозпредприятия в Омской области задолжало 115 работникам более 4 млн рублей.