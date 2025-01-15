Хотели полюбоваться Мунасиповским водопадом: в Башкирии муж и жена попали в беду

Вчера вечером, 14 января, в Баймакском районе Башкирии потерялась супружеская пара. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
Муж и жена приехали полюбоваться Мунасиповским водопадом, но заблудились на обратном пути. Они сбились с маршрута и не сумели сами выйти на дорогу, поэтому обратились в экстренные службы. Спасатели Госкомитета по ЧС объяснили потерявшимся, как отправить свою геолокацию, и благодаря этому удалось быстро определить их местоположение.
Сотрудники экстренной службы на снегоходе эвакуировали супругов до автомобильной дороги, после чего на своей машине довезли до родственников в Сибае.
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