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Хотели полюбоваться Мунасиповским водопадом: в Башкирии муж и жена попали в беду

Возле Мунасиповского водопада потерялась супружеская пара.
Источник: Комсомольская правда

Вчера вечером, 14 января, в Баймакском районе Башкирии потерялась супружеская пара. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Муж и жена приехали полюбоваться Мунасиповским водопадом, но заблудились на обратном пути. Они сбились с маршрута и не сумели сами выйти на дорогу, поэтому обратились в экстренные службы. Спасатели Госкомитета по ЧС объяснили потерявшимся, как отправить свою геолокацию, и благодаря этому удалось быстро определить их местоположение.

Сотрудники экстренной службы на снегоходе эвакуировали супругов до автомобильной дороги, после чего на своей машине довезли до родственников в Сибае.

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