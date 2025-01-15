До четырех полос расширят дорогу от Симферополя до Джанкоя

Напомним, в Крыму за 2024 год построено 114 км новых трасс. Работы на 53 объектах, включая 200 км дорог и 25 мостов, были завершены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». При этом, все целевые показатели по нацпроекту были выполнены, подчеркнули в Минтрансе республики.