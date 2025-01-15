До четырех полос расширят дорогу от Симферополя до Джанкоя. Об этом на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя с участием президента РФ сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Изменения федеральной трассы Р-280 планируют проводить поэтапно до 2030 года.
Напомним, в Крыму за 2024 год построено 114 км новых трасс. Работы на 53 объектах, включая 200 км дорог и 25 мостов, были завершены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». При этом, все целевые показатели по нацпроекту были выполнены, подчеркнули в Минтрансе республики.
Ранее мы писали, в Крыму открыли участок трассы, по которому осуществляется подъезд к железнодорожной станции Керчь-Южная. Отреставрированный участок шоссе Героев Сталинграда в Керчи торжественно открыли 20 декабря. Реализация объекта была осуществлена в рамках федеральной целевой программы.