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До четырех полос расширят дорогу от Симферополя до Джанкоя

Федеральную трассу расширят до 2030 года.

Источник: РИА "Новости"

До четырех полос расширят дорогу от Симферополя до Джанкоя. Об этом на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя с участием президента РФ сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Изменения федеральной трассы Р-280 планируют проводить поэтапно до 2030 года.

Напомним, в Крыму за 2024 год построено 114 км новых трасс. Работы на 53 объектах, включая 200 км дорог и 25 мостов, были завершены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». При этом, все целевые показатели по нацпроекту были выполнены, подчеркнули в Минтрансе республики.

Ранее мы писали, в Крыму открыли участок трассы, по которому осуществляется подъезд к железнодорожной станции Керчь-Южная. Отреставрированный участок шоссе Героев Сталинграда в Керчи торжественно открыли 20 декабря. Реализация объекта была осуществлена в рамках федеральной целевой программы.

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