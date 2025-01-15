На Дворцовой площади демонтируют главную елку Петербурга

Дерево планируется использовать для изготовления сувениров. После сушки ствола из него изготовят декоративные изделия, включая настенные часы и фигурки. Эти сувениры будут вручены детям-победителям творческих конкурсов. Ветви дерева передадут в приюты для животных.
Напомним, что петербургская елка была признана победительницей Всероссийского конкурса на лучшую новогоднюю ель.
Сразу после окончания праздников в городе приступили к разборке праздничных ярмарок на Манежной и Московской площадях, а также Рождественской горки на Дворцовой площади.