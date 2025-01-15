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Воронежцам объяснили причины задержки СМС об атаке после поста Мизулиной

Воронежцы пожаловались Мизулиной на задержки СМС об атаке БПЛА.

Жители Воронежской и Ростовской областей обратились с жалобой на задержку СМС об атаке беспилотников к главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной, соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Екатерина Мизулина отметила, что подобные письма приходят ей не впервые, особенно из Ростовской области.

В правительстве Воронежской области пояснили, что СМС-оповещения приходят несвоевременно из-за ограниченных технических возможностей операторов по рассылке сообщений одновременно большому количеству абонентов, проживающих в крупном регионе.

Информация об угрозах в круглосуточном режиме оперативно распространяется в Telegram-каналах губернатора и глав администраций, в уведомлениях приложения «МЧС России», в соцсетях региональных органов власти и органов местного самоуправления.

Кроме того, проводится постоянная модернизация систем звукового оповещения, они регулярно проверяются. В случае необходимости также будет задействован телевизионный сигнал и другие средства оповещения.

«СМС-оповещение является временной дополнительной мерой, действующей до момента достижения максимального охвата населения другими средствами оповещения», — пояснили власти.

права человека