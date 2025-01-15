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В Ростове хотят изменить схему движения автобусов № 38 и 72

Департамент транспорта Ростова рассматривает вопрос изменения схемы движения автобусов № 38 и 72. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Источник: Коммерсантъ

В работе автобусного маршрута № 38 планируется ввести изменения в части организации движения через Северный рынок по ул. Евдокимова, пр. Космонавтов, ул. Волкова в обоих направлениях, а также по пер. Ставропольский, пер. Ашхабадский, пр. Ленина в направлении Центрального рынка.

Также рассматривается вопрос о продлении автобусного маршрута № 72 по ул. 2-я Краснодарская, пр. Коммунистический до ул. Малиновского.

Изменения в работе автобусов зависят от результата социологических опросов среди горожан на сервисе «Активный ростовчанин».