В Ростове хотят изменить схему движения автобусов № 38 и 72

В работе автобусного маршрута № 38 планируется ввести изменения в части организации движения через Северный рынок по ул. Евдокимова, пр. Космонавтов, ул. Волкова в обоих направлениях, а также по пер. Ставропольский, пер. Ашхабадский, пр. Ленина в направлении Центрального рынка.