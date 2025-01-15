Беларусь и Россия запретили ввозить мясо из Германии из-за вспышки ящура, передает Sputnik.by.
Сообщается, что ограничительные меры были введены Министерством сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. Было принято решение о введение с 15 января 2025 года временных ограничений на ввоз в страну из Германии крупного и мелкого рогатого скота, северных оленей, свиней, диких восприимчивых видов животных, верблюдов, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов.
Кроме того, ограничения затронули молоко, молочную продукцию, которые были получены от крупного и мелкого рогатого скота, а также мяса, мясопродуктов, полученных от убоя восприимчивых видов животных. Указанное ограничение распространяется и на ввоз охотничьих трофеев, шерсти, козьего пуха, кормов и так далее.
Говорится, что Россельхознадзором было принято решение о присоединении в названным ограничительным мера. Также ведомство высказало готовность о введении с 20 января более широких ограничений, чтобы избежать занос и распространение опасного заболевания на территорию России, в том числе на транзит животноводческой продукции, восприимчивых животных в третьи страны.
Уточняется, что Германия 9 января 2025 года официально уведомила Всемирную организацию здоровья животных о регистрации первой с 1988 года вспышки ящура в стране.
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