Беларусь и Россия запретили ввозить мясо из Германии из-за вспышки ящура

Говорится, что Россельхознадзором было принято решение о присоединении в названным ограничительным мера. Также ведомство высказало готовность о введении с 20 января более широких ограничений, чтобы избежать занос и распространение опасного заболевания на территорию России, в том числе на транзит животноводческой продукции, восприимчивых животных в третьи страны.