Водителей не будут штрафовать за кратковременный заезд на автобусную полосу для посадки и высадки пассажиров

Что важно знать?
Одним из ключевых моментов нового закона является разрешение на кратковременный заезд на автобусные полосы для посадки или высадки пассажиров. Однако это разрешение действует только при условии, что такое действие не мешает движению автобусов.
Кроме того, водителям, которые заезжают на выделенные полосы для въезда или выезда из жилого массива, предоставляется до 50 метров. Если они продолжат движение по полосе дальше этой дистанции, им грозит штраф.
Какие штрафы предусмотрены?
- Первое нарушение обойдется водителю в 3 БРВ (1,1 миллиона сумов).
- За повторное нарушение в течение года штраф составит 5 БРВ (1,8 миллиона сумов).
Таким образом, законопроект предлагает жесткие, но справедливые меры: нарушители будут наказаны, но при этом предусмотрены исключения для логичных и жизненных ситуаций.
Что дальше?
Прежде чем закон вступит в силу, его должны одобрить в третьем чтении парламента, Сенате и подписать президент.
Введение выделенных полос для общественного транспорта — шаг в сторону улучшения городской мобильности. Эти полосы позволяют автобусам двигаться быстрее, уменьшая заторы и улучшая качество общественного транспорта.
Будут ли новые правила эффективными и изменят ли они дорожную ситуацию в Ташкенте, покажет время. Пока же автомобилистам стоит подготовиться к новым реалиям и быть внимательными на дорогах.