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Жителям Татарстана рассказали о новой схеме мошенничества с переводами денег

Теперь жертв заманивают с помощью фейк сообщений об ошибочных начислениях.

Источник: Комсомольская правда

Жителям Татарстана рассказали о новой схеме мошенничества. Теперь жертв заманивают с помощью фейковых сообщений об ошибочных переводах. Об этом сообщил министр цифрового развития республики Айрат Хайруллин.

По словам Хайруллина, на смартфон жертвы приходит сообщение, в котором неизвестный просит извинения за ошибочный перевод суммы и настаивает вернуть ее обратно. Министр просит не вестись на это, так как по другую сторону экрана сидит злоумышленник.

Это происходит следующим образом. Сначала мошенник отправляет незначительную сумму и в чате банка пишет жертве сообщение о переводе на уже куда более крупную сумму. Это уведомление приходит гражданам как push от банка. Поэтому такую информацию стоит тщательно проверять и следить за историями переводов.

Напомним, в Казани мужчина продал квартиру и перечисли все деньги мошенникам. Началось все с обычного звонка в мессенджере.