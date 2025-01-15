Жителям Татарстана рассказали о новой схеме мошенничества с переводами денег

Это происходит следующим образом. Сначала мошенник отправляет незначительную сумму и в чате банка пишет жертве сообщение о переводе на уже куда более крупную сумму. Это уведомление приходит гражданам как push от банка. Поэтому такую информацию стоит тщательно проверять и следить за историями переводов.