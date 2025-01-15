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В Таганроге директора спортшколы оставили под арестом до середины февраля

Директору спортшколы в Таганроге продлили срок домашнего ареста.

Источник: Комсомольская правда

Директору одной из спортивных школ Таганрога продлили домашний арест. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

— Срок содержания под домашним арестом продлен до 14 февраля 2025 года включительно, — рассказали в инстанции.

Женщину подозревают в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Детали следствия официально пока не раскрывают. Напомним, руководителя спортшколы арестовали в октябре 2024 года.

Добавим, подозреваемая — заслуженный мастер спорта, финалистка трех Олимпийских игр (в Барселоне, Атланте и Сиднее) и неоднократный призер чемпионата мира.