Опубликован график перекрытия движения по мосту Нижегородской ГЭС

Временное перекрытие движения по автодорожному мосту, проходящему по сооружениям Нижегородской ГЭС, требуется при проведении ремонтных работ, сообщает пресс-служба филиала ПАО «РусГидро» — «Нижегородская ГЭС».
Исполнитель работ планирует осуществлять ограничения движения в поздние вечерние и ночные часы.
Информация об интервальных перекрытиях будет заблаговременно размещена на официальном сайте Нижегородской ГЭС, в официальной группе предприятия в соцсети Вконтакте и направлена в ЕДДС Городецкого района, а также в ГКУ НО «ГУАД».
«На участке автомобильной дороги “Линда — Городец — Заволжье”, проходящем по автодорожному мосту, запрещен проезд грузового транспорта и любых транспортных средств общей массой более 15 тонн, скорость движения ограничена 30 км/ч, а минимальная дистанция между транспортными средствами должна составлять не менее 15 м».
Сейчас все швы в реверсивной полосе отремонтированы и находятся в работоспособном состоянии. Но проезд грузового транспорта под запрещающие знаки приводит к повреждению уже отремонтированного дорожного полотна и конструкций моста.