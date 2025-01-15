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Опубликован график перекрытия движения по мосту Нижегородской ГЭС

Перекрытия будут осуществляться в вечернее и ночное время.

Источник: РИА "Новости"

Временное перекрытие движения по автодорожному мосту, проходящему по сооружениям Нижегородской ГЭС, требуется при проведении ремонтных работ, сообщает пресс-служба филиала ПАО «РусГидро» — «Нижегородская ГЭС».

Исполнитель работ планирует осуществлять ограничения движения в поздние вечерние и ночные часы.

Информация об интервальных перекрытиях будет заблаговременно размещена на официальном сайте Нижегородской ГЭС, в официальной группе предприятия в соцсети Вконтакте и направлена в ЕДДС Городецкого района, а также в ГКУ НО «ГУАД».

«На участке автомобильной дороги “Линда — Городец — Заволжье”, проходящем по автодорожному мосту, запрещен проезд грузового транспорта и любых транспортных средств общей массой более 15 тонн, скорость движения ограничена 30 км/ч, а минимальная дистанция между транспортными средствами должна составлять не менее 15 м».

напоминает Нижегородская ГЭС

Сейчас все швы в реверсивной полосе отремонтированы и находятся в работоспособном состоянии. Но проезд грузового транспорта под запрещающие знаки приводит к повреждению уже отремонтированного дорожного полотна и конструкций моста.