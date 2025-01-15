В Казани одобрен проект центра развития беспилотных систем

Размер участка, выделенного для строительства производственного комплекса, составляет 3,8 гектара. В этом комплексе планируется изготавливать изделия из композитных материалов, авиационные двигатели и бортовые радиоэлектронные компоненты, а также разрабатывать и выпускать летательные аппараты, включая беспилотники. Строительство центра запланировано на улице Тэцевской.