В Казани одобрен проект центра развития беспилотных систем

Проект научно-промышленного центра (НПЦ) для развития беспилотных авиационных систем (БАС) в Казани успешно прошел историко-культурную экспертизу. Соответствующий документ размещен на портале комитета РТ по защите культурного наследия.
Центр будет создан на базе одной из площадок КНИТУ-КАИ. Строительные работы должны начаться в текущем году, а общий бюджет проекта составит 2,5 миллиарда рублей.
Размер участка, выделенного для строительства производственного комплекса, составляет 3,8 гектара. В этом комплексе планируется изготавливать изделия из композитных материалов, авиационные двигатели и бортовые радиоэлектронные компоненты, а также разрабатывать и выпускать летательные аппараты, включая беспилотники. Строительство центра запланировано на улице Тэцевской.