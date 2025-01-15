Депутаты подняли вопрос цифровизации загсов в Беларуси

Говорится, что белорусскими депутатами были приняты рекомендации, касающиеся развития в стране цифрового права. Среди прочего, Национальному центру законодательства и правовой информации вместе с Министерством юстиции, а также другими заинтересованными рекомендуется рассмотреть целесообразность закрепления в Кодексе о браке и семье положений, касающихся цифровизации деятельности загсов. В том числе речь идет и о регулировании вопросов предоставления данных уполномоченным органам посредством информационных систем.