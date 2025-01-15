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Депутаты подняли вопрос цифровизации загсов в Беларуси

В Беларуси затронули вопрос, связанный с цифровизацией загсов.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты подняли вопрос цифровизации загсов в Беларуси. Это следует из постановления Палаты представителей № 141-П8/II от 10 января 2025 года. Документ размещен на Национальном правовом портале.

Говорится, что белорусскими депутатами были приняты рекомендации, касающиеся развития в стране цифрового права. Среди прочего, Национальному центру законодательства и правовой информации вместе с Министерством юстиции, а также другими заинтересованными рекомендуется рассмотреть целесообразность закрепления в Кодексе о браке и семье положений, касающихся цифровизации деятельности загсов. В том числе речь идет и о регулировании вопросов предоставления данных уполномоченным органам посредством информационных систем.

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