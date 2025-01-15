До конца 2025 года все медорганизации Башкирии подключат к ИИ.

Искусственный интеллект помог расшифровать и проанализировать рентгеновский снимок мужчины 1996 года рождения в Языковской центральной районной больнице Башкирии. Это первое медучреждение из ЦРБ, подключившееся к сервису искусственного интеллекта в лучевой диагностике.
«Пациенту провели исследование при прохождении диспансеризации. Искусственный интеллект за считанные минуты провел анализ и выдал результат. Теперь медицинское изображение будет храниться в архиве с возможностью быстрого поиска и просмотра в режиме реального времени», — сообщил в своих соцсетях министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин.
По мнению врачей-рентгенологов, ИИ хорошо справился с задачей.
«Нельзя также не отметить один примечательный факт: чтобы проанализировать, например, 100 снимков, врачам понадобилось бы в среднем час. Алгоритм же просканирует все за 3 минуты. До конца года к платформе “МосМедИИ” планируется подключение всех медорганизаций республики. ИИ будет также обрабатывать флюорографические, маммографические снимки и КТ», — проинформировал министр.