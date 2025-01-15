Глава Минобразования рассказал, как будут работать школы в Зоне безопасности

«У некоторых из них есть автономные пеллетные котельные, они продолжают работать в таком режиме, в некоторые по-прежнему поступает газ из резервов в сети и его хватит как минимум до 20 числа. В то же время есть ряд учреждений, которые уже перешли на онлайн-обучение. Мы договорились встретиться снова в начале следующей недели с представителями этих учреждений, чтобы решить, продолжится ли обучение онлайн или будет сделан перерыв на каникулы с последующей отработкой занятий по субботам».