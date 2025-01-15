Глава Минобразования рассказал, как будут работать школы в Зоне безопасности

КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. Школы, работающие в Зоне безопасности, то есть в селах на левом берегу Днестра, находящихся под контролем конституционных властей Молдовы, продолжают работу, причем на дистанционное обучение перешли только несколько учебных заведений. Об этом заявил министр образования Дан Перчун.
По его словам, положение в энергетике Левобережья постоянно меняется, но на следующей неделе уже можно будет обсудить с руководством школ, находящихся в Зоне безопасности, продолжить ли работу в режиме онлайн или продлить каникулы.
Перчун сообщил, что речь идет о 18 школах и в каждой из них разная ситуация с энергообеспечением.
«У некоторых из них есть автономные пеллетные котельные, они продолжают работать в таком режиме, в некоторые по-прежнему поступает газ из резервов в сети и его хватит как минимум до 20 числа. В то же время есть ряд учреждений, которые уже перешли на онлайн-обучение. Мы договорились встретиться снова в начале следующей недели с представителями этих учреждений, чтобы решить, продолжится ли обучение онлайн или будет сделан перерыв на каникулы с последующей отработкой занятий по субботам».
Мы определимся на следующей неделе, поскольку ситуация постоянно меняется и после 20-го числа будет больше ясности в вопросе поставок газа, будут ли они возобновлены или нет", — пояснил на пресс-конференции Перчун.