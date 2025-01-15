Крепкие морозы вернутся в Хабаровский край

Кратковременное потепление, которое принёс в Хабаровский край недавний циклон, сменится заметным похолоданием. Если в начале этой недели температура на большей части региона на 1−2 градуса превышала норму, то уже в четверг, 16 января, она окажется примерно на столько же ниже обычных значений, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС.
В Хабаровске в ночь на четверг −25 … −27, днём −17… −10. Днём возможен небольшой снег.
В Комсомольске-на-Амуре в течение суток без существенных осадков, ночью −28… — 30, днём −19… −21.
В Бикине после ночных 27 −29 градусов мороза днём воздух прогреется до −13… −15, возможен небольшой снег. В соседнем Вяземском ночью −25… −27, днём −13…-15, также ожидается небольшой снег.
В Советской Гавани и на побережье Татарского пролива существенных осадков в течение ближайших суток не ожидается. Под утро там −21… −23, к обеду −11… −13 при северо-западном ветре 6 −11 метров в секунду.
В Чегдомыне в течение суток ожидается небольшой снег, но морозно. Предстоящей ночью там −30… −32, днём −21… −23.
В Николаевске-на-Амуре и в низовьях Амура ясная погода, холодно. Под утро −28… −30, днём 20−22 градусов мороза, без осадков.
В Охотске и Чумикане преимущественно без осадков, после ночных −21… −27, днём воздух останется около отметки в 20 градусов мороза. А в Аяне ночью ожидается метель, к обеду небольшой снег. С утра −20… −22, днём −10… −12. Этот северный посёлок завтра окажется едва ли не самым тёплым местом на территории Хабаровского края.
Как обещают синоптики, похолодание не продлится долго. Уже в выходные нас ждёт новое потепление. «Температурные качели» в регионе продолжают своё движение.