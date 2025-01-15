Крепкие морозы вернутся в Хабаровский край

Кратковременное потепление, которое принёс в Хабаровский край недавний циклон, сменится заметным похолоданием. Если в начале этой недели температура на большей части региона на 1−2 градуса превышала норму, то уже в четверг, 16 января, она окажется примерно на столько же ниже обычных значений, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС.