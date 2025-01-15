Четыре пешеходных моста построят в Москве до конца 2027 года

На юге, западе и северо-западе столицы проектируют четыре моста, которые улучшат пешеходную связность берегов Москвы-реки. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«До конца 2027 года в столице планируется завершить строительство еще четырех пешеходных мостов. Два таких объекта протяженностью 115 и 150 метров появятся в рамках благоустройства набережной Марка Шагала и затона Новинки на участке от Московского центрального кольца до Проектируемого проезда № 4062. Еще два сооружения длиной 500 и 400 метров возведут через Москву-реку на Островную улицу и в сторону парка “Фили”. Они появятся в рамках строительства транспортных развязок на территории Мневниковской поймы в районе примыкания к Северо-Западной хорде. Сейчас все объекты находятся на стадии проектирования», — рассказал Владимир Ефимов.
Два пешеходных моста возведут в ходе глобального благоустройства набережной Марка Шагала и затона Новинки. Помимо этого, проект предусматривает строительство около четырех километров дорог, более двух километров троп здоровья (терренкуров), шести павильонов и комплекса прибрежных сооружений, который будет включать в себя причалы для водных аттракционов, проката речных видов транспорта и сад водных растений.
В Мневниковской пойме также построят пешеходный мост с подходами через Москву-реку до Островной улицы протяженностью 500 метров, что позволит создать пешеходную связь между районами Хорошево-Мневники и Крылатское. Еще один мост длиной 400 метров свяжет Хорошево-Мневники и Филевский Парк. Сооружения станут частью новых пешеходных маршрутов.
«В 2024 году на территории города были открыты два пешеходных моста. Один протяженностью 58 метров расположен между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной. Его встроили в существующие укрепления берегов Водоотводного канала и гармонично вписали в сложившуюся застройку. Второй — мост через Яузу протяженностью 243 метра, который обеспечил связь между учебными корпусами Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана», — сообщил руководитель столичного Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.
В столице уделяют особое внимание качеству и безопасности сложных инженерных сооружений.
Как рассказал председатель столичного Комитета государственного строительного надзора Антон Слободчиков, инспекторы контролируют ход работ на каждом этапе. В рамках выездных мероприятий они проверяют надежность и прочность возводимых мостовых конструкций.