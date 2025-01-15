Четыре пешеходных моста построят в Москве до конца 2027 года

«До конца 2027 года в столице планируется завершить строительство еще четырех пешеходных мостов. Два таких объекта протяженностью 115 и 150 метров появятся в рамках благоустройства набережной Марка Шагала и затона Новинки на участке от Московского центрального кольца до Проектируемого проезда № 4062. Еще два сооружения длиной 500 и 400 метров возведут через Москву-реку на Островную улицу и в сторону парка “Фили”. Они появятся в рамках строительства транспортных развязок на территории Мневниковской поймы в районе примыкания к Северо-Западной хорде. Сейчас все объекты находятся на стадии проектирования», — рассказал Владимир Ефимов.