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Первая тройня 2025 года родилась в Иркутской области 9 января

За время новогодних праздников появилось на свет 164 малыша.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области за период новогодних каникул появились на свет 164 малыша. Как сообщили в пресс-службе регионального ЗАГС, из них 85 мальчиков и 79 девочек.

— 9 января 2025 года в отделе по Шелеховскому и Слюдянскому районам и г. Шелехову службы ЗАГС зарегистрировано рождение первой тройни в Иркутской области, — поделились в службе.

2 января в ЗАГСе Свердловского округа областного центра зарегистрировали малышей Федора и Варвару. Эта запись стала первой в новом году.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что геодезисты имеют самые большие зарплаты в Иркутской области. Меньше всего платят дворникам, промоутерам и актерам.