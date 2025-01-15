Первая тройня 2025 года родилась в Иркутской области 9 января

В Иркутской области за период новогодних каникул появились на свет 164 малыша. Как сообщили в пресс-службе регионального ЗАГС, из них 85 мальчиков и 79 девочек.
— 9 января 2025 года в отделе по Шелеховскому и Слюдянскому районам и г. Шелехову службы ЗАГС зарегистрировано рождение первой тройни в Иркутской области, — поделились в службе.
2 января в ЗАГСе Свердловского округа областного центра зарегистрировали малышей Федора и Варвару. Эта запись стала первой в новом году.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что геодезисты имеют самые большие зарплаты в Иркутской области. Меньше всего платят дворникам, промоутерам и актерам.