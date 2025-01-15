Синоптики рассказали, в чем причина резкого потепления в Иркутске

Итак, есть ли какая-то аномалия? Нет, ее нет. По первой декаде погода в регионе совпадает с прошлым годом. Только вот в 2024 все-таки пришли морозы, а в этом году им просто пока не хватило времени, чтобы «набраться сил». Поэтому в ближайшее время будем радоваться солнцу и теплу. Единственное — расстраивает слякоть и падающие с крыш сосульки.