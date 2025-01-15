Синоптики рассказали, в чем причина резкого потепления в Иркутске

Холода никак не придут в Иркутскую область, а жители и рады — можно спокойно гулять по улице, ходить на катки и горки, не боясь, кто крепкий мороз «покусает за нос». Так 15 января в Иркутске термометр показывает −3 градуса, а 16 января потеплеет аж до −2! О том, сколько продлится такая погода, КП-Иркутск узнала у начальника Иркутского Гидрометцентра Юлии Яньковой.
— Морозов в ближайшие дни можно не ждать — как минимум до последней пятидневки января. После они все же ударят, но совсем недолго, поэтому замерзнуть не успеем. Будут отдельные прохладные ночи до −20 градусов, — рассказала Юлия Янькова.
Откуда пришло к нам такое тепло и почему жители города в самом «разгаре» зимы ходят без шапок и в расстегнутых куртках? Синоптики выяснили, что теплые воздушные массы пришли на европейскую территорию с районов Атлантики, после быстро распространилось на всю территорию России, вплоть до Сибири.
— Вообще по климатической характеристике, сейчас должен установиться сибирский антициклон и морозная погода (прим. ред. — на территории региона январь — самый холодный месяц). Еще один фактор — теплая осень. Антициклон не успел достичь той силы, что обычно, так как не было необходимой подпитки холода.
Ну и конечно, все привыкли к Крещенским морозам, однако в этом году мы их так и не дождемся. 19 января ночью ожидается до −10…-13 градусов, днем −5…-6. В 2024 году, кстати, в эту же ночь было −26 градусов, а днем −17.
Итак, есть ли какая-то аномалия? Нет, ее нет. По первой декаде погода в регионе совпадает с прошлым годом. Только вот в 2024 все-таки пришли морозы, а в этом году им просто пока не хватило времени, чтобы «набраться сил». Поэтому в ближайшее время будем радоваться солнцу и теплу. Единственное — расстраивает слякоть и падающие с крыш сосульки.