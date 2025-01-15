На трассе в Ачинском районе временно ограничат движение автомобилей

16 января с 10:00 до 13:00 в Красноярском крае ограничат движение транспорта на 12-м километре автодороги Ачинск — Ужур — Троицкое (вблизи деревни Малый Улуй). Как сообщает «Запад24», на этом участке специалисты завершают устройство автоматического пункта весогабаритного контроля.
При этом альтернативные варианты для проезда отсутствуют. Водителей просят учитывать эту информацию и заранее планировать маршрут.
Всю информацию можно уточнить на сайте КрУДор или по телефону диспетчерского центра: (391) 222−42−00.
Ранее мы писали, что 13 января в национальном парке «Красноярские Столбы» временно закрылись магазинчики с сувенирами и кафе. В дирекции пояснили, что это произошло из-за необходимости утвердить нормативные акты, которые регулируют работу пунктов сервисного обслуживания.