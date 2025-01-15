На трассе в Ачинском районе временно ограничат движение автомобилей

Ранее мы писали, что 13 января в национальном парке «Красноярские Столбы» временно закрылись магазинчики с сувенирами и кафе. В дирекции пояснили, что это произошло из-за необходимости утвердить нормативные акты, которые регулируют работу пунктов сервисного обслуживания.