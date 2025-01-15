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Жители Красноярска определили приоритетные направления развития острова Отдыха

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Более 1600 красноярцев приняли участие в опросе, в котором предложили свои идеи по развитию острова Отдыха.

Источник: НИА Красноярск

Результаты показали, что горожане видят это пространство спортивным и хотят видеть на острове дорожки для пеших прогулок, бега, лыж, езды на велосипедах и электротранспорте, а также размещение беседок и зон отдыха.

Около 400 человек проголосовали за обустройство детских площадок, уличных спортивных тренажеров, площадки ГТО и зоны фудкорта, а также за спортивные площадки для игры в футбол, волейбол, баскетбол и настольный теннис.

По словам руководителя главного управления по физической культуре, спорту и туризму Александра Каминского, результаты опроса подтверждают интерес горожан к занятиям физической культурой на общественных пространствах.

Работы по развитию острова Отдыха запланированы в рамках подготовки к 400-летию Красноярска. Концепцию благоустройства острова начнут разрабатывать уже в этом году с учетом мнения красноярцев, сообщает пресс-служба городской администрации.

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