В Первомайском сквере Новосибирска появился модульный пункт полиции

В прошлом году муниципалитет передал четыре подобных модуля управлению МВД России по Новосибирску. Они были установлены на площади Калинина, в парке «Затулинский», на улице Одоевского в Первомайском районе и в Нарымском сквере. Всего же в городе теперь восемь таких пунктов.