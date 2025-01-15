В Первомайском сквере Новосибирска появился модульный пункт полиции

Об этом рассказал глава города Максим Кудрявцев в своем Telegram-канале.
Как отмечает мэр, объект оснащён современными техническими средствами, средствами связи и имеет удалённый доступ к информационному центру.
В прошлом году муниципалитет передал четыре подобных модуля управлению МВД России по Новосибирску. Они были установлены на площади Калинина, в парке «Затулинский», на улице Одоевского в Первомайском районе и в Нарымском сквере. Всего же в городе теперь восемь таких пунктов.
«Обеспечить охрану общественного порядка — одна из важнейших задач для Новосибирска. Уверен, что благодаря профессионализму сотрудников правоохранительных органов жители и гости города будут чувствовать себя в безопасности», — заявил мэр.
Екатерина Павлюх