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В Красноярске появятся Мыс Киренского и Астафьевский увал

Два природных объекта получили официальное наименование.

Источник: Аргументы и факты

В Красноярске появились новые названия у двух природных объектов. Об этом сообщили в мэрии.

Так, расположенный в Октябрьском районе бывший «Красивый берег» (неофициальное название) теперь будет называться Астафьевским увалом, а расположенный рядом участок горы, выдающийся в реку, теперь называется «Мысом академика Киренского». Оба объекта находятся в районе Академгородка. Постановление о переименовании подписано мэром Красноярска Владиславом Логиновым.

В ближайшее время оба названия будут официально внесены в перечень внутригородских объектов города Красноярска и Единую муниципальную геоинформационную систему.

Ранее сообщалось о том, что на красноярских Столбах временно закрыли кафе и магазины.