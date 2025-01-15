В Красноярске появятся Мыс Киренского и Астафьевский увал

Так, расположенный в Октябрьском районе бывший «Красивый берег» (неофициальное название) теперь будет называться Астафьевским увалом, а расположенный рядом участок горы, выдающийся в реку, теперь называется «Мысом академика Киренского». Оба объекта находятся в районе Академгородка. Постановление о переименовании подписано мэром Красноярска Владиславом Логиновым.