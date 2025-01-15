Белорусская теннисистка Арина Соболенко разбила машину на камеру

Белорусская спортсменка Арина Соболенко разбила машину на камеру. 26-летняя теннисистка снялась в новой рекламе известного спортивного бренда, где показала силу своего удара.
Первые кадры видеоролика демонстрируют, что происходит с предметами, в которые попали теннисные мячи, запущенные Соболенко так, что их скорость достигала 134, 189 и 203 километра в час. Так, например, ударом мяча был опрокинут старый ламповый телевизор, тяжелые напольные часы и разбиты несколько мелких предметов. А кульминацией клипа становятся удары Арины, запущенные в сторону внедорожника. И, надо сказать, роль тренировочной стенки машине не совсем удалась. Мяч на скорости 214 километров в час с легкостью разносит вдребезги фару, мнет металл корпуса автомобиля, пробивает насквозь его лобовое и боковое стекла.
К слову, клип с мастерством первой ракетки мира посвящен ее выступлению на Australian Open. Авторы ролика просят зрителей не пытаться повторить силу удара Арины Соболенко в домашних условиях.
Ранее мы сообщали, что белорусская теннисистка Арина Соболенко заявила, что приближается к завершению карьеры. И призналась что хочет родить ребенка до 35 лет.
Тем временем Соболенко вышла в третий круг Australian Open, обыграв испанку Манейро. А еще Соболенко сказала, что была бы рада видеть флаг Беларуси на турнирах рядом со своим именем.
Внедорожник серьезно пострадал от ударов теннисного мяча. Кадр видео.